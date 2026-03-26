Текущий ремонт дорог 2026 года: в Украине за сутки "закатали" 110 тысяч м² асфальта

ремонт дорог
Дорожники взялись за международные автодороги / Агентство восстановления

На государственных автодорогах Украины продолжается активная фаза текущих ремонтов. Только за минувшие сутки, 25 марта, удалось восстановить 110 тыс. м² покрытия, что позволило значительно улучшить проезд по ключевым направлениям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Ремонтные мероприятия охватили 18 международных автотрасс, а также стратегически важные участки национальных дорог.

К выполнению задач был привлечен мощный кадровый ресурс: 164 специализированных бригад, в составе которых работали 1446 специалистов.

Отмечается, что для оперативного устранения значительных повреждений ремонт выполняют методом укладки крупных карт.

Лидеры по объемам обновления

Наиболее интенсивные работы сосредоточились на следующих главных транспортных артериях Украины:

  • М-05 Киев – Одесса – 16,1 тыс. м²;
  • М-06 Киев – Чоп – 12,7 тыс. м²;
  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 4,3 тыс. м²;
  • М-14 Львов – Шегини – 4,3 тыс. м².

Планы на текущие сутки

Сегодня, 26 марта, темпы работ не снижаются. Текущие ремонты продолжаются на основных дорогах государственного значения во всех областях Украины.

К выполнению плана привлечены около 1500 дорожников, которые имеют задачу восстановить еще 110 тыс. м² покрытия.

В связи с работой тяжелой техники и большого количества людей на холсте водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростного режима.

Фото 2 — Текущий ремонт дорог 2026 года: в Украине за сутки "закатали" 110 тысяч м² асфальта
Фото 3 — Текущий ремонт дорог 2026 года: в Украине за сутки "закатали" 110 тысяч м² асфальта
Фото 4 — Текущий ремонт дорог 2026 года: в Украине за сутки "закатали" 110 тысяч м² асфальта
Фото 5 — Текущий ремонт дорог 2026 года: в Украине за сутки "закатали" 110 тысяч м² асфальта
Фото 6 — Текущий ремонт дорог 2026 года: в Украине за сутки "закатали" 110 тысяч м² асфальта
Фото 7 — Текущий ремонт дорог 2026 года: в Украине за сутки "закатали" 110 тысяч м² асфальта
Фото 8 — Текущий ремонт дорог 2026 года: в Украине за сутки "закатали" 110 тысяч м² асфальта

Напомним, 23 марта премьер Юлия Свириденко сообщила, что к 1 мая 2026 года в Украине планируют завершить текущий ремонт на трассах международного значения, а к 1 июня — все основные дорожные работы. С начала года уже ликвидировано более 1 млн м² повреждений, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.

Автор:
Татьяна Бессараб