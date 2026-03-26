Поточний ремонт доріг 2026: в Україні за добу "закатали" 110 тисяч м² асфальту

На державних автошляхах України триває активна фаза поточних ремонтів. Лише за минулу добу, 25 березня, вдалося відновити 110 тис. м² покриття, що дозволило значно покращити проїзд на ключових напрямках.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Ремонтні заходи охопили 18 міжнародних автотрас, а також стратегічно важливі ділянки національних доріг.

До виконання завдань було залучено потужний кадровий ресурс: 164 спеціалізовані бригади, у складі яких працювали 1446 фахівців.

Зазначається, що для оперативного усунення значних пошкоджень ремонти виконують методом укладання великих карт.

Лідери за обсягами відновлення

Найбільш інтенсивні роботи зосередилися на таких головних транспортних артеріях України:

М-05 Київ — Одеса — 16,1 тис. м²;

М-06 Київ — Чоп — 12,7 тис. м²;

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 4,3 тис. м²;

М-14 Львів — Шегині — 4,3 тис. м².

Плани на поточну добу

Сьогодні, 26 березня, темпи робіт не знижуються. Поточні ремонти тривають на основних дорогах державного значення в усіх областях України.

До виконання плану залучено майже 1500 дорожників, які мають завдання відновити ще 110 тис. м² покриття.

У зв'язку з роботою важкої техніки та великої кількості людей на полотні, водіїв закликають бути максимально уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та швидкісного режиму.

Нагадаємо, 23 березні прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 травня 2026 року в Україні планують завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня — усі основні дорожні роботи. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн м² пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.