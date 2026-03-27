Ремонт доріг державного значення: вже відновлено 1,8 млн квадратних метрів покриття (ФОТО)

На дорогах державного значення в усіх областях України тривають поточні ремонти. З початку року загальна площа ліквідованих пошкоджень становить 1,8 млн м². За останню добу дорожні служби відремонтували 111 тис. м² покриття

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Для усунення значних дефектів дорожнього одягу фахівці використовують метод укладання великих карт, що дозволяє оперативно відновлювати великі ділянки.

ремонт дороги / Агентство відновлення

26 березня роботи охопили 15 автошляхів міжнародного значення та окремі відрізки національних трас. До відновлення було залучено 1458 фахівців.

ремонт дороги / Агентство відновлення

Ключові ділянки робіт

Найбільші обсяги пошкоджень ліквідовано на таких магістралях:

М-05 Київ — Одеса — 15,3 тис. м²;

М-06 Київ — Чоп — 13,7 тис. м²;

М-03 Київ — Харків — Довжанський — 7,3 тис. м²;

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 6,3 тис. м².

Плани на сьогодні

27 березня ремонтні роботи продовжуються на основних державних дорогах у всіх регіонах країни. До робіт планується залучити 173 бригади, у складі яких буде працювати понад 1500 фахівців.

У місцях проведення ремонтів водіям необхідно дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та встановленого швидкісного режиму. Рекомендується завчасно знижувати швидкість при наближенні до ділянок, де працює техніка та люди.

Нагадаємо, 25 березня вдалося відновити 110 тис. м² покриття, що дозволило значно покращити проїзд на ключових напрямках.