Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Готівковий курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ремонт доріг державного значення: вже відновлено 1,8 млн квадратних метрів покриття (ФОТО)

ремонт дороги, працівники, спецтехніка
В Україні триває ремонт доріг / Агентство відновлення

На дорогах державного значення в усіх областях України тривають поточні ремонти. З початку року загальна площа ліквідованих пошкоджень становить 1,8 млн м². За останню добу дорожні служби відремонтували 111 тис. м² покриття

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Для усунення значних дефектів дорожнього одягу фахівці використовують метод укладання великих карт, що дозволяє оперативно відновлювати великі ділянки.

ремонт дороги, автомобілі
ремонт дороги / Агентство відновлення

26 березня роботи охопили 15 автошляхів міжнародного значення та окремі відрізки національних трас. До відновлення було залучено 1458 фахівців.

ремонт дороги, спецтехніка
ремонт дороги / Агентство відновлення

Ключові ділянки робіт

Найбільші обсяги пошкоджень ліквідовано на таких магістралях:

  • М-05 Київ — Одеса — 15,3 тис. м²; 
  • М-06 Київ — Чоп — 13,7 тис. м²; 
  • М-03 Київ — Харків — Довжанський — 7,3 тис. м²; 
  • М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 6,3 тис. м².

Плани на сьогодні

27 березня ремонтні роботи продовжуються на основних державних дорогах у всіх регіонах країни. До робіт планується залучити 173 бригади, у складі яких буде працювати понад 1500 фахівців. 

У місцях проведення ремонтів водіям необхідно дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та встановленого швидкісного режиму. Рекомендується завчасно знижувати швидкість при наближенні до ділянок, де працює техніка та люди.

Нагадаємо, 25 березня вдалося відновити 110 тис. м² покриття, що дозволило значно покращити проїзд на ключових напрямках.

Автор:
Тетяна Ковальчук