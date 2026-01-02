Defence City отримав першого резидента: що відомо

Міністерство оборони надало статус резидента Defence City першій компанії. Це одне з найбільших технологічних виробництв, зокрема дронів "Вампір", "Шрайків" та перехоплювачів “шахедів”, які показали високу ефективність на полі бою.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він наголосив, що резиденти Defence City отримують реальні інструменти для розвитку виробництва:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;

звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;

спрощені митні процедури;

спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму;

державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Шмигаль закликав українських виробників долучатися до Defence City та ставати частиною нової промислової екосистеми, що посилює обороноздатність держави.

Про Defence City

Defence City — системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

З 5 січня 2026 року в Україні офіційно запрацює спеціальний правовий режим для виробників зброї Defence City. Для цього уряд ухвалив відповідний пакет рішень.

3 вересня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав пакет законів про Defence City. Документи передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів та відкривають шлях до створення спеціального правового режиму для виробників зброї й військової техніки.