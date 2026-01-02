Defence City получил первого резидента: что известно

Министерство обороны предоставило статус резидента Defence City первой компании. Это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов "Вампир", "Шрайков" и перехватчиков "шахедов", которые показали высокую эффективность на поле боя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что резиденты Defence City получают реальные инструменты для развития производства:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие;

освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов;

упрощенные таможенные процедуры;

специальные гарантии защиты и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима;

государственную поддержку релокации и повышения защищенности производственных мощностей при необходимости.

Шмыгаль призвал украинских производителей присоединяться к Defence City и становиться частью новой промышленной экосистемы, усиливающей обороноспособность государства.

Про Defence City

Defence City – системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

С 5 января 2026 г. в Украине официально заработает специальный правовой режим для производителей оружия Defence City. Для этого правительство приняло соответствующий пакет решений.

3 сентября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов о Defence City. Документы предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и открывают путь к созданию специального правового режима для производителей оружия и военной техники.