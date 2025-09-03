Нові можливості для оборонної промисловості: президент підписав закони про Defence City

Президент України Володимир Зеленський підписав пакет законів про Defence City – державну ініціативу для розвитку оборонно-промислового комплексу. Документи передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів та відкривають шлях до створення спеціального правового режиму для виробників зброї й військової техніки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. На час публікації на сайті Ради інформації про підпис президентом відповідних законів не було.

Що передбачено законопроєктами

Формування Переліку резидентів — його вестиме Міністерство оборони. Інформація про включені підприємства, звітність і діяльність матимуть обмежений доступ і охоронятимуться державою.

Податкові пільги до 1 січня 2036 року:

звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);

звільнення від податку на землю;

звільнення від податку на нерухомість;

звільнення від екологічного податку;

збереження чинних пільг з ПДВ, прискореної амортизації та для працівників релокованих підприємств.

Митне і валютне регулювання:

спрощення митних процедур;

спрощення експорту військових технологій;

особливості валютного контролю та операцій, які може встановити НБУ.

Юридичні та операційні гарантії:

додатковий захист у кримінальних провадженнях;

підтримка підприємств у процесі релокації.

Про Defence City

Нагадаємо, 24 червня Гетманцев разом із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією подали на реєстрацію пакет законопроєктів під назвою Defence City, який передбачає створення спеціального правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу України.

16 липня парламент підтримав у першому читанні три законопроєкти, які закладають основу для запуску спеціального правового режиму Defence City.

Йдеться про такі документи:

№13420 — щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів для підтримки підприємств ОПК;

№13421 — про зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України;

№13422-1 — про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

21 серпня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкти №13420 та №13421, які формують основу пакету Defence City.