В регионах России начали откладывать и отменять запланированную индексацию заработных плат работникам бюджетной сферы из-за непредвиденных расходов на выплаты военным, заключающим контракты для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Moscow Times.

В частности, в Якутии ежегодное повышение окладов на 5,4% для учителей, медиков и научных сотрудников было перенесено с 1 июля на 1 сентября 2026 года. В ответе правительства республики на депутатский запрос отмечено, что сроки сместили для покрытия дополнительной потребности в непредвиденных расходах на единовременные денежные выплаты гражданам, подписавшим контракт о прохождении военной службы в армии РФ.

Это решение связано с увеличением размера региональной выплаты военным с 10 мая 2026 года – с 2,1 млн до 3 млн рублей. В то же время "дыра" в казне республики уже по состоянию на 1 апреля составила 9,47 млрд рублей за ожидаемый на весь год дефицит в 12,75 млрд рублей.

Ситуация в других российских регионах

Сокращение расходов на оплату труда бюджетников фиксируется не только в Якутии:

Ростовская область: власти отменили запланированную на 1 октября индексацию зарплат бюджетников на 4%, не объяснив причин. В то же время, как расходы, так и доходы регионального бюджета на 2026 год увеличили почти на 3,8 млрд рублей, направив дополнительные ассигнования на меры социальной поддержки, здравоохранение, строительство водопроводов, дорог и объектов ЖКХ;

Сахалин: повышение зарплат медицинским работникам заморозили на весь 2026 год, обосновав это тем, что оклады этой категории работников и без того растут быстрее инфляции.

Напомним, переход на военные рельсы приведет к развалу российской экономики. Попытка перевести Россию на полноценную военную экономику является очень неразумным шагом, который закончится взломом экономической модели и глубоким спадом.