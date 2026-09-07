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У Росії скасовують підвищення зарплат бюджетникам через брак грошей на війну

Рублі
У Росії скасовують підвищення зарплат бюджетникам через брак грошей на війну

У регіонах Росії почали відкладати та скасовувати заплановану індексацію заробітних плат працівникам бюджетної сфери через непередбачені витрати на виплати військовим, які укладають контракти для участі у війні проти України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Moscow Times.

Зокрема, в Якутії щорічне підвищення окладів на 5,4% для вчителів, медиків та наукових співробітників перенесли з 1 липня на 1 вересня 2026 року. У відповіді уряду республіки на депутатський запит зазначено, що строки змістили задля покриття додаткової потреби в непередбачених витратах на одноразові грошові виплати громадянам, які підписали контракт про проходження військової служби в армії РФ.

Це рішення пов'язане зі збільшенням розміру регіональної виплати військовим із 10 травня 2026 року — з 2,1 млн до 3 млн рублів. Водночас "діра" в скарбниці республіки вже станом на 1 квітня становила 9,47 млрд рублів за очікуваного на весь рік дефіциту в 12,75 млрд рублів.

Ситуація в інших російських регіонах

Скорочення видатків на оплату праці бюджетників фіксується не лише в Якутії:

  • Ростовська область: влада скасувала заплановану на 1 жовтня індексацію зарплат бюджетників на 4%, не пояснивши причин. Водночас як витрати, так і доходи регіонального бюджету на 2026 рік збільшили майже на 3,8 млрд рублів, спрямувавши додаткові асигнування на заходи соціальної підтримки, охорону здоров'я, будівництво водогонів, доріг та об'єктів ЖКГ;
  • Сахалін: підвищення заробітних плат медичним працівникам заморозили на весь 2026 рік, обґрунтувавши це тим, що оклади цієї категорії працівників і без того зростають швидше за інфляцію.

Нагадаємо, перехід на воєнні рейки призведе до розвалу російської економіки. Спроба перевести Росію на повноцінну воєнну економіку є вкрай нерозумним кроком, який закінчиться зламом економічної моделі та глибоким спадом.

Автор:
Максим Кольц

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