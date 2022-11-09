Готуються до "жесту доброї волі": на Херсонщині росіяни підірвали всі мости на правобережжі

Окупанти підривають абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини, таким чином вони прагнуть забезпечити собі відхід і пробують пригальмувати наступ ЗСУ.

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Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Окупанти підірвали не лише Дар’ївський і Тягинський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал, підірвали міст у Новокаїрах, підірвали міст у Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини", - повідомив Хлань.

За його словами, загарбники готують таким чином собі відхід для того, щоб пригальмувати наступ ЗСУ.

Хлань також поінформував, що військові армія РФ посилилися у селах Козацьке і Веселе – на підступах до Каховської ГЕС.

"Також з’явилася інформація, що загарбники посилили фортифікаційні споруди у Наддніпрянському – це поворот з Бериславської траси на Снігурівку", - зазначив Хлань.

На його думку, це посилення окупанти роблять для того, щоб забезпечити відхід своїх частин з лінії фронту.

"Тобто, можна казати, що під натиском ЗСУ окупанти готуються і роблять все можливе, щоб це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало начебто як плановий відступ від лінії фронту", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що потенційно російські окупанти готові до відступу у районі Херсона на лівий берег Дніпра.

Інститут вивчення війни також стверджує, що російські окупанти зараз створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для чого хочуть атакувати Каховську ГЕС, звинувативши в цьому українську сторону.