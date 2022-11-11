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Прекращения боевых действий зимой не будет, ВСУ продолжит контрнаступление, - ISW
Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней для Украины, так как Вооруженные силы Украины вряд ли остановит свое контрнаступление из-за наступления зимы.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Украина держит инициативу и готовится к победе в Херсоне. Прекращение огня обеспечило бы Кремлю паузу, которая ему отчаянно нужна для восстановления российских сил. Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней для Украины", – отмечают в ISW.
Аналитики подчеркивают, что Россия отчаянно добивается прекращения огня, чтобы подготовить 120 тысяч призывников к отправке на передовую весной.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Прекращение боевых действий зимой пойдет только на пользу российских войск, которые воспользуются этой возможностью, чтобы укрепить свою шаткую оборону и продолжить свою геноцидную кампанию по искоренению украинской идентичности на оккупированных частях Украины", - подчеркивают в ISW.
В свою очередь, ВСУ стремятся освободить как можно больше оккупированных территорий до того, как прибудет российское подкрепление.
В ISW считают ошибочными некоторые предположения, звучащие в СМИ и по заявлениям политиков, что боевые действия в Украине остановятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды. Аналитики уверены, что украинская армия имеет преимущество в оснащении перед русской и поэтому воспользуется этим зимой.
"Зимняя погода может нанести непропорциональный ущерб плохо оснащенным российским силам в Украине, но хорошо обеспеченные украинские силы вряд ли прекратят свое контрнаступление из-за прихода зимы, и, возможно, смогут воспользоваться промерзшей местностью, чтобы передвигаться легче, чем они могли бы в мутные осенние месяцы. Если бои прекратятся этой зимой, это связано с материально-техническими проблемами и кульминацией нескольких кампаний с обеих сторон", – подчеркивают аналитики.
Аналитики отмечают, что на юге страны украинские военные продолжают наступательные действия. Единственное место, где российские войска все еще пытаются наступать, это в районе Бахмута в Донецкой области.
Отметим, что Вооруженные силы Украины ведут активное контрнаступление на юге Украины, а именно в Херсонской области. За прошедшие сутки украинские защитники взяли под контроль 12 населенных пунктов в регионе.