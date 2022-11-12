В ISW рассказали, кого россияне винят за поражение в Херсоне

Значительная часть российских экспертов признали достижения Украины в Херсонской области и подчеркнули, что отступление российской армии было "оправданным и необходимым с военной точки зрения".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

Отмечают, что украинские войска завершают освобождение западного (правого) берега Херсонской области после того, как оттуда отступили россияне.

Спутниковые снимки подтверждают заявления, сделанные как украинскими, так и российскими источниками, о том, что российские войска разрушили Антоновский и железнодорожный мосты (близ Херсона), а также мост через дамбу Новой Каховки (восточнее Херсона вблизи Новой Каховки) через реку Днепр, Дарьевский мост (к северо-востоку от Херсона) через реку Ингулец.

Кроме того, геолокационные спутниковые снимки также указывают на то, что российские войска подготовили первую и вторую линии обороны к югу от реки Днепр и предположительно продолжат укреплять позиции на левом берегу в ближайшие дни.

Украинские войска получили значительные территориальные достижения по всей Херсонской области 11 ноября и продолжают усиливать контроль над западным берегом в ближайшие дни.

ISW оценивает всю западную часть Херсонской области как освобожденную исходя из того, что россияне лишили себя возможности удерживать территорию на правом берегу Днепра.

"Украинские войска быстро завершают освобождение всех районов, еще не находящихся под их контролем", - убеждены аналитики.

В ISW отмечают, что освобождение Херсона позволит украинским защитникам продолжать контрнаступление на оккупированные территории Запорожской области.

"Оценивая отступление российской армии, милблогеры РФ подвергли критике Минобороны во главе с Сергеем Шойгу, однако пока не трогают командующего войсками в Украине Сергея Суровикина. Это связано с информационным фоном, который Кремль намеренно создавал вокруг его персоны", - считают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что российские военные блоггеры остро раскритиковали заявления Минобороны РФ об отступлении на левый берег Днепра, но в целом сдержанно отнеслись к украинским достижениям 11 ноября.

В частности, российское командование утверждает, что подразделения РФ не оставили ни одной единицы техники при уходе из Херсона, но часть милблогеров прямо называет это откровенной ложью.

"Значительная часть российских экспертов "относительно трезво оценила реальное положение дел в Херсонской области". Они в значительной степени подтвердили украинские достижения и подчеркнули, что само отступление было "оправданным и необходимым выбором с военной точки зрения"", - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, российское военное руководство заранее начало разрабатывать информационное прикрытие для оправдания потери правого берега.

"В целом приглушенная реакция милблогеров на столь масштабное поражение России согласовывается с предварительными наблюдениями ISW по поводу информационных смягчений по Суровикину и свидетельствует о том, что они будут продолжать сосредотачивать свое недовольство на руководстве российского Минобороны, поддерживая генерала и дальше", - подчеркнули в в ISW.

Отметим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщило, что Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге освободили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город.

Позже вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские спецподразделения уже в Херсоне, а силы обороны – на подступах к городу.