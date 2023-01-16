Россия попытается перехватить инициативу на поле боя в следующие полгода, - ISW

Россия хочет в течение следующих 6 месяцев перехватить инициативу на поле боя и положить конец контрнаступательным успехам Украины, а президент РФ Владимир Путин меняет подходы к ведению войны.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Путин и чиновники Кремля продолжают повторять, что Россия не отказалась от своих максималистских целей, несмотря на поражения на фронте.

Также аналитики перечислили неудачи России в войне против Украины. В частности, за последние 11 месяцев российские войска не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области или Херсон.

"Российская воздушная и ракетная кампания, направленная против украинской критической инфраструктуры под руководством генерала Сергея Суровикина в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным последствиям и не деморализовала украинское общество, как это, вероятно, планировал Кремль", - говорится в сообщении.

В ISW убеждены, что ввиду того, что Путин не отказался от своих захватнических целей, он меняет фундаментальные подходы в ведении войны. В частности, аналитики заметили развитие таких направлений в ведении войны РФ:

Кремль усиливает как краткосрочные, так и долгосрочные усилия по наращиванию вооруженных сил.

Российские военные консервируют мобилизованный персонал для дальнейшего использования - это отход от первоначального подхода Кремля, который заключался в том, чтобы осенью 2022 года бросить на фронт неподготовленный личный состав.



Россия пробует вернуть свою оборонно-промышленную базу.



Путин рецентрализует контроль над военными действиями в Украине под руководством Министерства обороны и назначил командующим военными действиями начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.



Кремль усиливает подготовку российского информационного пространства для поддержки войны.



При этом в ISW отмечают, что усилия Кремля по подготовке к вероятному решающему стратегическому действию в 2023 году не являются взаимоисключающими с усилиями Москвы по созданию условий для затяжной войны.

Напомним, по наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист РФ проводит подготовку к длительной войне.