Росія намагатиметься перехопити ініціативу на полі бою в наступні півроку, - ISW

Росія хоче протягом наступних 6 місяців перехопити ініціативу на полі бою та покласти край контрнаступальним успіхам України, а президент РФ Володимир Путін змінює підходи ведення війни.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін і високопосадовці Кремля продовжують повторювати, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, незважаючи на поразки на фронті.

Також аналітики перерахували невдачі Росії у війні проти України. Зокрема, за останні 11 місяців російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати здобутки в Харківській області або місто Херсон.

"Російська повітряна та ракетна кампанія, спрямована проти української критичної інфраструктури під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних наслідків і не деморалізувала українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль", - йдеться у повідомленні.

В ISW переконані, що зважаючи на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни. Зокрема, аналітики помітили розвиток таких напрямків у веденні війни РФ:

Кремль посилює як короткострокові, так і довгострокові зусилля з нарощування збройних сил.

Російські військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання – це відхід від початкового підходу Кремля, який полягав у тому, щоб восени 2022 року кинути на фронт непідготовлений особовий склад.



Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.



Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони і призначив командувачем воєнних дій начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.



Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримки війни.



При цьому, в ISW відзначають, що зусилля Кремля з підготовки до ймовірної вирішальної стратегічної дії у 2023 році не є взаємовиключними із зусиллями Москви щодо створення умов для затяжної війни.

Нагадаємо, за спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист РФ проводить підготовку до довготривалої війни.