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Росія намагатиметься перехопити ініціативу на полі бою в наступні півроку, - ISW
Росія хоче протягом наступних 6 місяців перехопити ініціативу на полі бою та покласти край контрнаступальним успіхам України, а президент РФ Володимир Путін змінює підходи ведення війни.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що Путін і високопосадовці Кремля продовжують повторювати, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, незважаючи на поразки на фронті.
Також аналітики перерахували невдачі Росії у війні проти України. Зокрема, за останні 11 місяців російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати здобутки в Харківській області або місто Херсон.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Російська повітряна та ракетна кампанія, спрямована проти української критичної інфраструктури під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних наслідків і не деморалізувала українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль", - йдеться у повідомленні.
В ISW переконані, що зважаючи на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни. Зокрема, аналітики помітили розвиток таких напрямків у веденні війни РФ:
- Кремль посилює як короткострокові, так і довгострокові зусилля з нарощування збройних сил.
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Російські військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання – це відхід від початкового підходу Кремля, який полягав у тому, щоб восени 2022 року кинути на фронт непідготовлений особовий склад.
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Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.
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Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони і призначив командувачем воєнних дій начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.
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Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримки війни.
При цьому, в ISW відзначають, що зусилля Кремля з підготовки до ймовірної вирішальної стратегічної дії у 2023 році не є взаємовиключними із зусиллями Москви щодо створення умов для затяжної війни.
Нагадаємо, за спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист РФ проводить підготовку до довготривалої війни.