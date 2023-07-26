Зеленский предложил Раде продлить действие военного положения и мобилизацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты об утверждении своих указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации в стране.

Как свидетельствует информация на сайте парламента, они получили номера №9532 и №9533. Тексты документов пока не опубликованы. Ранее Зеленский предлагал народным избранникам продлевать военное положение и мобилизацию на три месяца. Таким образом, вероятно, на этот раз они будут продлены до 15 ноября 2023 года.

Нардепы должны будут рассмотреть документы на ближайшем планерном заседании. Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине Рада последний раз обновляла в мае: он должен был завершиться 18 августа 2023 года.

Война в Украине — мобилизация и военное положение

Военное положение и мобилизацию, как ожидается, продлят в Украине уже в восьмой раз с начала полномасштабного вторжения . Первый раз ветви власти сработали оперативно: Рада поддержал законопроекты в первый же день великой войны. Тогда военное положение было введено на 30 дней, но впоследствии его решили продлевать сразу на три месяца.

Как отмечали в Раде в прошлые разы, закон о продлении срока действия военного положения в Украине способствует принятию "адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства . В частности, во время действия комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины .

Пользуясь действием военного положения, власти уже проводили национализацию ряда компаний , мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так, например, было с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

У рядовых граждан также могут конфисковать вещи на нужды армии . Так, например, в Украине практиковали передачу на фронт конфискованных на таможне автомобилей. Отметим также, что Латвия, где военного положения нет, передает Украине авто, конфискованные за пьяное вождение.

В то же время, такие ограничения могут касаться не только крупного бизнеса. К примеру, в стране могут ввести трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы.

Правоохранителей наделяют более широкими полномочиями . В частности, на блокпостах граждан могут проверять документы, осматривать вещи, не объясняя причину. В большинстве своем митинги, мирные собрания и прочие такие мероприятия запрещены в стране во время действия военного положения.

Кроме того, в Украине усилили охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность.

Мобилизация в Украине: где вручают повестки

Важно понимать, что когда гражданину вручают повестку в ТЦК, это не значит, что его сразу отправят на фронт. Это даже не означает, что его точно мобилизуют. Однако после вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для уточнения данных. В то же время место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством.

К примеру, мужчинам могут вручать повестки на пляжах, поскольку те являются общественными местами.

Кроме того, в апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.