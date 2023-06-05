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Стало известно, сколько Латвия уже передала Украине конфискованных за пьяное вождение авто
Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственное страховое агентство Латвии.
Отметим, что в Латвии транспортные средства, принадлежащие государству, могут бесплатно передавать Украине для помощи в борьбе с российской агрессией.
По информации издания, только за последние сутки полиция Латвии задержала 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено четыре административных дела и 13 уголовных производств.Подписывайтесь на наш Telegram канал
У пяти водителей автомобили конфискуют, а еще восемь должны будут заплатить полную стоимость транспортных средств.
Напомним, первую партию конфискованных автомобилей от Латвии Украина получила в марте. Тогда транспорт должны были передать армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета.
Перед тем, в феврале Сейм Латвии принял внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающее возможность безвозмездной передачи как помощь принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины.
Фото:ua.depositphotos.com