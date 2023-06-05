АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Стало известно, сколько Латвия уже передала Украине конфискованных за пьяное вождение авто

Стало известно, сколько Латвия уже передала Украине конфискованных за пьяное вождение авто
Фото: ua.depositphotos.com

Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственное страховое агентство Латвии.

Отметим, что в Латвии транспортные средства, принадлежащие государству, могут бесплатно передавать Украине для помощи в борьбе с российской агрессией.

По информации издания, только за последние сутки полиция Латвии задержала 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено четыре административных дела и 13 уголовных производств.

У пяти водителей автомобили конфискуют, а еще восемь должны будут заплатить полную стоимость транспортных средств.

Напомним, первую партию конфискованных автомобилей от Латвии Украина получила в марте. Тогда транспорт должны были передать армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета.

Перед тем, в феврале Сейм Латвии принял внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающее возможность безвозмездной передачи как помощь принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины.

Фото:ua.depositphotos.com

Автор:
Нина Комащенко