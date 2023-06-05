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Політика
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Стало відомо, скільки Латвія вже передала Україні конфіскованих за п'яне водіння авто

Стало відомо, скільки Латвія вже передала Україні конфіскованих за п'яне водіння авто
Фото: ua.depositphotos.com

Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, які були конфісковані у нетверезих водіїв.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Державне страхове агентство Латвії.

Зазначимо, у Латвії транспортні засоби, що належать державі, можуть безоплатно передавати Україні для допомоги у боротьбі з російською агресією.

За інформацією видання, лише за останню добу поліція Латвії затримала 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Було порушено чотири адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень.

У п'ятьох водіїв автомобілі конфіскують, а ще вісім муситимуть сплатити повну вартість транспортних засобів.

Нагадаємо, першу партію конфіскованих автомобілів від Латвії Україна отримала у березні. Тоді транспорт мали передати армійським частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.

Перед  тим, в  лютому Сейм Латвії ухвалив внесення змін в діюче законодавство, які передбачають можливість безоплатної передачі як допомогу транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України. 

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ніна Комащенко