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Стало відомо, скільки Латвія вже передала Україні конфіскованих за п'яне водіння авто
Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, які були конфісковані у нетверезих водіїв.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на Державне страхове агентство Латвії.
Зазначимо, у Латвії транспортні засоби, що належать державі, можуть безоплатно передавати Україні для допомоги у боротьбі з російською агресією.
За інформацією видання, лише за останню добу поліція Латвії затримала 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Було порушено чотири адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У п'ятьох водіїв автомобілі конфіскують, а ще вісім муситимуть сплатити повну вартість транспортних засобів.
Нагадаємо, першу партію конфіскованих автомобілів від Латвії Україна отримала у березні. Тоді транспорт мали передати армійським частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.
Перед тим, в лютому Сейм Латвії ухвалив внесення змін в діюче законодавство, які передбачають можливість безоплатної передачі як допомогу транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України.
Фото: ua.depositphotos.com