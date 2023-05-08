Латвія продовжить фінансові виплати українцям до кінця року

У Латвії планують продовжити до кінця 2023 фінансову підтримку українців, які під час повномасштабного вторгнення переїхали до країни ЄС. Про це пишуть в Delfi.lv.

На розгляд сейму Латвії Комісія з оборони, внутрішніх справ і запобіганню корупції винесла поправки до закону про підтримку українських біженців.

Йдеться про подовження виплат початкової допомоги і компенсації за розселення біженців.

Адже наразі в законі прописано, що державна підтримка українців діятиме до 30 червня.

“Беручи до уваги те, що бойові дії в Україні продовжуються, а громадські організації наполягають на необхідності продовжити підтримку українцям, у законопроекті пропонується продовжити вже чинні заходи підтримки – забезпеченням проживання та харчування мешканців України у Латвії до 31 грудня”, - пишуть в ЗМІ.

Як раніше повідомили у Верховній Раді, наразі через війну 7 млн українців перебувають за кордоном, й переважно це жінки. Із них 70% мають вищу освіту.

За даними Eurostat, на грудень 2022 року тимчасовим захистом в ЄС скористалися 3,8 мільйона людей. Протягом 2022 року 28 000 громадян України подали заявки на отримання притулку в країнах ЄС+ (27 країн ЄС + Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія). Також близько 13 мільйонів українців перетнули сухопутні кордони ЄС, близько 10 мільйонів скористалися прикордонними переходами для повернення в Україну.

Міністерство освіти і науки прогнозує кількамільйонний дефіцит людей в Україні. Перед освітою є багато викликів, спричинені пандемією COVID-19 та повномасштабним вторгненням РФ.