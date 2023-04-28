7 млн українців перебувають за кордоном - депутат

Наразі через війну 7 млн українців перебувають за кордоном, й переважно це жінки.

Про це заявив депутат Верховної Ради, член комітету з питань економічного розвитку Борис Приходько.

"Нині через війну 7 млн українців перебувають за кордоном. Переважно це жінки. Із них 70% мають вищу освіту. Наше завдання, як представників влади, повернути їх додому, забезпечивши високий рівень життя, дати всім роботу, трудові та соціальні права", - сказав депутат.

Він додав, що для відновлення економіки та подальшого розвитку на найближчі 10 років Україні потрібні 750 мільярдів доларів.

У комітеті з питань економічного розвитку провели слухання, на яких розглядався "План відновлення України від наслідків війни". Його ключові елементи: інтеграція в ЄС і доступ до ринків ЄС і G7, національна безпека, макрофінансова стабільність, сприятливе середовище для бізнесу, міцний людський капітал, трансформація пріоритетних секторів, ефективна інфраструктура.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки прогнозує кількамільйонний дефіцит людей в Україні. Перед освітою є багато викликів, спричинені пандемією COVID-19 та повномасштабним вторгненням РФ. Завданнями саме для освітньої сфери буде повернення українців, які виїхали за кордон, а також інтеграція громадян, які перебувають в окупації, повідомив очільник відомства Оксен Лісовий.