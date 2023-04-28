7 млн украинцев находятся за границей - депутат

Сейчас в результате войны 7 млн украинцев находятся за границей, и преимущественно это женщины.

Об этом заявил депутат Верховной Рады, член комитета по экономическому развитию Борис Приходько.

"В настоящее время в результате войны 7 млн украинцев находятся за границей. Преимущественно это женщины. Из них 70% имеют высшее образование. Наша задача, как представителей власти, вернуть их домой, обеспечив высокий уровень жизни, дать всем работу, трудовые и социальные права", - сказал депутат.

Он добавил, что для восстановления экономики и дальнейшего развития на ближайшие 10 лет Украине нужно 750 миллиардов долларов.

В комитете по экономическому развитию провели слушания, на которых рассматривался "План восстановления Украины от последствий войны". Его ключевые элементы: интеграция в ЕС и доступ на рынки ЕС и G7, национальная безопасность, макрофинансовая стабильность, благоприятная среда для бизнеса, крепкий человеческий капитал, трансформация приоритетных секторов, эффективная инфраструктура.

Напомним, Министерство образования и науки прогнозирует несколькомиллионный дефицит людей в Украине. Перед образованием много вызовов, вызванных пандемией COVID-19 и полномасштабным вторжением РФ. Задачами именно для образовательной сферы будет возвращение уехавших за границу украинцев, а также интеграция граждан, находящихся в оккупации, сообщил глава ведомства Оксен Лисовой.