Латвия продлит финансовые выплаты украинцам до конца года

В Латвии планируют продлить до конца 2023 г. финансовую поддержку украинцев, которые во время полномасштабного вторжения переехали в страну ЕС. Об этом пишут в Delfi.lv.

На рассмотрение сейма Латвии Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции вынесла поправки в закон о поддержке украинских беженцев.

Речь идет о продлении выплат начального пособия и компенсации за расселение беженцев.

Ведь в законе прописано, что государственная поддержка украинцев будет действовать до 30 июня.

"Учитывая, что боевые действия в Украине продолжаются, а общественные организации настаивают на необходимости продолжить поддержку украинцам, в законопроекте предлагается продолжить уже действующие меры поддержки - обеспечением проживания и питания жителей Украины в Латвии до 31 декабря", - пишут в СМИ.

Как ранее сообщили в Верховной Раде, в настоящее время в результате войны 7 млн украинцев находятся за границей, и преимущественно это женщины. Из них 70% имеют высшее образование.

По данным Eurostat, на декабрь 2022 года временной защитой в ЕС воспользовались 3,8 миллиона человек. В 2022 году 28 000 граждан Украины подали заявки на получение убежища в странах ЕС+ (27 стран ЕС + Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Также около 13 миллионов украинцев пересекли сухопутные границы ЕС, около 10 миллионов воспользовались пограничными переходами для возвращения в Украину.

Министерство образования и науки прогнозирует несколькомиллионный дефицит людей в Украине. Перед образованием много вызовов, вызванных пандемией COVID-19 и полномасштабным вторжением РФ.