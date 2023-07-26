Зеленський запропонував Раді продовжити дію воєнного стану та мобілізацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації в країні.

Як свідчить інформація на сайті парламенту, вони отримали номери №9532 та 9533. Тексти документів наразі не опубліковано. Раніше Зеленський пропонував народним обранцям продовжувати воєнний стан та мобілізацію на три місяці. Таким чином, імовірно, цього разу вони будуть продовжені до 15 листопада 2023 року.

Нардепи мають розглянути документи на найближчому планерному засіданні. Строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні Рада востаннє оноволювала у травні, він мав завершитися 18 серпня 2023 року.

Війна в Україні — мобілізація та воєнний стан

Воєнний стан та мобілізацію, як очікується, продовжать в Україні вже в восьме з початку повномасштабного вторгнення . Першого разу гілки влади спрацювали оперативно: Рада підтримала законопроєкти в перший же день великої війни. Тоді воєнний стан запровадили на 30 днів, але згодом вирішили продовжувати відразу на три місяці.

Як зазначали в Раді попередні рази, закон про продовження строку дії воєнного стану в Україні сприяє вжиттю "адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України".

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства . Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України .

Користуючись дією воєнного стану, влада вже проводила націоналізацію низки компаній , мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. Так, наприклад, було з ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

У пересічних громадян також можуть конфіскувати речі на потреби армії . Так, наприклад, в Україні практикували передачу на фронт автомобілів, які конфіскували на митниці. Зауважимо, Латвія, де не діє військовий стан, передає Києву авто, конфісковані за п'яне водіння.

Водночас такі обмеження можуть стосуватися не тільки великого бізнесу. Наприклад, в країні можуть запровадити трудову повинність чи обов'язкові суспільно корисні роботи.

Правоохоронців наділяють ширшими повноваженнями . Зокрема, на блокпостах у громадян можуть перевіряти документи, оглядати речі, не пояснюючи причину. В своїй більшості мітинги, мирні зібрання тощо заборонені в країні під час дії воєнного стану.

Додадтково в Україні посилили охорону об'єктів, що забезпечують життєдіяльність.

Мобілізація в Україні: де вручають повістки

Важливо розуміти, що коли громадянину вручають повістку до ТЦК, то це не означає, що його відразу відправлять на фронт. Це навіть не означає, що його точно мобілізують. Але після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до ТЦК для вивірення даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством.

Наприклад, чоловікам можуть вручати повістки на пляжах, адже вони є громадськими місцями.

Крім того, у квітні 2022 року ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.