У Силах оборони півдня відповіли, чи можуть вручати чоловікам повістки на пляжах

Чоловікам можуть вручати повістки на пляжах, адже вони є громадськими місцями.

Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі "Суспільному".

"Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також", - зазначила вона.

Водночас Гуменюк наголосила, що повістка не є способом покарання. Оповіщення проводять в тих місцях, де є військовозобов'язані громадяни.

Нагадаємо, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв, що в місті можуть закрити всі морські узбережжя для відпочинку.

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