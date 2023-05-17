В Силах обороны юга ответили, могут ли мужчинам вручать повестки на пляжах

Мужчинам могут вручать повестки на пляжах, ведь они являются общественными местами.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в комментарии "Суспильному".

"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", - отметила она.

В то же время Гуменюк подчеркнула, что повестка не способ наказания. Уведомления проводятся в тех местах, где есть военнообязанные граждане.

Напомним, представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что в городе могут закрыть все морские побережья для отдыха.

Фото: ua.depositphotos.com