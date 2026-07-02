Украинские АЭС перейдут на американское ядерное топливо

К 2028 году Украина станет первой страной в мире, которая будет эксплуатировать все свои реакторы ВВЭР (водно-водяной энергетический реактор) исключительно на ядерном топливе американской компании Westinghouse.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба Westinghouse.

Отмечается, что после вторжения России в 2022 Westinghouse ускорила поддержку ядерного энергетического сектора Украины для уменьшения зависимости от российского топлива.

Компания форсировала разработку и внедрение топливной программы ВВЭР-440, выполнив первую поставку на Ровенскую АЭС в 2023 году.

Процесс разработки, лицензирования, производства и доставки топлива для реакторов ВВЭР-440 в сотрудничестве с "Энергоатомом" завершили через полтора года.

В настоящее время Westinghouse и "Энергоатом" планируют создать мощности для сбора ядерного топлива непосредственно в Украине. Соответствующее соглашение о развитии производственных возможностей уже подписано между компаниями.

Westinghouse и "Энергоатом" внедряют технические решения для повышения устойчивости украинских станций, в частности пассивной системы теплоизоляции для реакторов ВВЭР-440 на РАЭС.

В стратегии Westinghouse Украина рассматривается как участник региональной экосистемы американских реакторов AP1000.

Производство ядерного топлива в Украине

После того как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным его поставщиком стала американская компания Westinghouse.

Технологии США стали стандартом для украинских энергоблоков ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

Кроме того, на базе обособленного подразделения "Энергоатома" создается собственная линия по производству сборок ядерного топлива. Уже в 2027 году первое украинское ТВС будет загружено в активную зону энергоблока. В дальнейшем НАЭК планирует снабжать себя ядерным топливом на 50%, а другую половину будет получать от партнеров из Westinghouse.

В июле 2025 года НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о передаче технологий для производства ядерного топлива в Украине. Ожидается, что стоимость первого этапа сотрудничества составит около 20 миллионов долларов.