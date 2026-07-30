Де в Україні купують більше легкових авто: активність авторинку за червень 2026

Редакція Delo.ua проаналізувала дані Інституту досліджень авторинку, щоб показати регіональну географію українського авторинку станом на червень 2026 року. Червнева мапа реєстрацій легкових автомобілів продемонструвала збереження базових географічних трендів, проте принесла й кілька знакових прецедентів, зокрема унікальний паритет двох головних імпортних хабів країни. Детальний огляд активності по регіонах з інфографікою — у цьому матеріалі.

Дія як головний «автохаб» країни у сегменті легкових авто

У секторі внутрішніх перепродажів продовжується активна міграція реєстраційних процесів у цифрове середовище. Головним інструментом для укладання угод залишається сервіс Дія, через який у червні було оформлено понад 31% усіх легкових автомобілів з пробігом — це навіть більше, ніж квітневі 30%.

Постійне зростання цього показника свідчить, що українські автовласники дедалі частіше відмовляються від візитів до фізичних сервісних центрів на користь швидких операцій у смартфоні, перетворюючи цифрову платформу на абсолютного лідера ринку.

Частки регіонів у внутрішніх перепродажах легкових авто (червень 2026)

Джерело: eauto.org.ua

Серед фізичних локацій традиційну першість утримують Київ та Дніпропетровська область, які спільно акумулюють понад 18% реєстрацій. Одеська область та Київщина демонструють практично рівні результати, стабільно замикаючи п'ятірку найактивніших регіонів. Натомість прифронтові області сходу та півдня очікувано демонструють мінімальні обсяги угод, що зумовлено поточною економічною та безпековою ситуацією в цих регіонах.

Імпорт вживаних легкових автомобілів: Київ та Львів на рівних

У сегменті перших реєстрацій ввезених вживаних автомобілів червень відзначився унікальною ситуацією: повною рівністю часток між двома головними імпортними магнітами країни. Львівська область та місто Київ продемонстрували ідентичний результат на рівні 13,59%, розійшовшись в абсолютних цифрах лише на один автомобіль.

Цей паритет наочно ілюструє баланс між логістичними перевагами прикордонного регіону, де розмитнюється велика частина європейського потоку, та високим споживчим попитом у столиці.

Географія імпорту вживаних легкових авто (червень 2026)

Джерело: eauto.org.ua

Другий ешелон імпорту формують Одеська та Київська області, частки яких зафіксувалися на позначці близько 6% для кожної. Решта західних областей, зокрема Івано-Франківська, Волинська та Рівненська, рухаються щільним пулом із показниками в районі 5%, забезпечуючи стабільне наповнення внутрішнього ринку свіжопригнаними автомобілями. Реєстраційна активність у східній частині країни у цьому сегменті залишається низькою, оскільки місцеві покупці мінімізують ризики тривалої логістики.

На ринку нових легкових автомобілів Київ поза конкуренцією?

Якщо внутрішній ринок та імпорт легкових авто ще зберігають певну децентралізацію, то сегмент нових легковиків і надалі демонструє найвищий рівень централізації. Київ залишається головним фінансовим центром, на який у червні припало понад 46% усіх первинних реєстрацій з автосалонів — трохи більше, ніж квітневі 45,83%.

Така концентрація зумовлена не лише високою купівельною спроможністю приватних осіб у столиці, а й розташуванням тут центральних офісів великих компаній та лізингових операторів, які системно оновлюють свої корпоративні парки.

Концентрація ринку нових легкових авто (червень 2026)

Джерело: eauto.org.ua

Наступні позиції з величезним відривом посідають Дніпропетровська, Київська, Львівська та Одеська області, частки яких коливаються в межах 5–6%. У цих п'яти найбільших регіональних хабах зосереджено майже три чверті всього українського ринку нової техніки. У більшості інших областей щомісячні продажі нових автомобілів вимірюються кількома десятками одиниць, що підкреслює глибокий розрив у структурі регіонального попиту на первинному ринку.

Регіональна географія ринку легкових авто: підсумки червня 2026

Червнева статистика підтверджує стійкість сформованої моделі авторинку України.

Дія продовжує змінювати правила гри на внутрішньому ринку: з часткою понад 31% усіх внутрішніх перепродажів застосунок і далі випереджає будь-який фізичний регіон країни, залишаючись найбільшим «авторинком» України.

У сегменті імпорту вживаних легкових авто Київ та Львів зафіксували практично ідеальний паритет: 13,59% на 13,59%, з різницею лише в один автомобіль. Два регіони з принципово різною логікою: Львів приймає та реєструє, Київ споживає. Разом вони формують понад чверть усього імпорту країни.

На ринку нових авто столиця не лідирує, а панує: Київ акумулював понад 46% усіх реєстрацій нових легковиків у червні. Регіональна структура ринку залишається прогнозованою: внутрішній роздріб дедалі більше цифровізується завдяки Дії, географія вживаного імпорту утримує рівновагу між логістичним заходом та столичною дистрибуцією, а продажі нових автомобілів концентруються у кількох найбільших економічних центрах країни.

Ринок продовжує демонструвати стабільність без різких коливань часток: «Ринок Смартфона», «Ринок Хабів» на Заході та «Ринок Корпорацій» у Києві залишаються трьома опорами системи, яка зберігає життєздатність навіть у складних економічних умовах.