Где в Украине покупают больше легковых автомобилей: активность авторынка за июнь 2026 года

Редакция Delo.ua проанализировала данные Института исследований авторынка, чтобы показать региональную географию украинского авторынка по состоянию на июнь 2026 года. Июньская карта регистраций легковых автомобилей продемонстрировала сохранение основных географических трендов, однако принесла и несколько знаковых прецедентов, в частности уникальный паритет двух главных импортных хабов страны. Подробный обзор региональной активности с инфографикой — в этом материале.

«Дія» как главный «автохаб» страны в сегменте легковых автомобилей

В секторе внутренних перепродаж продолжается активная миграция регистрационных процессов в цифровую среду. Главным инструментом для оформления сделок остается сервис «Дія», через который в июне было оформлено более 31% всех сделок с подержанными легковыми автомобилями — это даже больше, чем апрельские 30%.

Постоянный рост этого показателя свидетельствует о том, что украинские автовладельцы все чаще отказываются от посещения физических сервисных центров в пользу быстрых операций со смартфона, превращая цифровую платформу в абсолютного лидера рынка.

Доли регионов во внутренних перепродажах легковых автомобилей (июнь 2026 года)

Источник: eauto.org.ua

Среди физических локаций традиционное лидерство удерживают Киев и Днепропетровская область, которые совместно аккумулируют более 18% регистраций. Одесская область и Киевская область демонстрируют практически одинаковые результаты, стабильно замыкая пятерку самых активных регионов. В то же время прифронтовые области востока и юга ожидаемо показывают минимальные объемы сделок, что обусловлено текущей экономической и ситуацией с безопасностью в этих регионах.

Импорт подержанных легковых автомобилей: Киев и Львов — на равных

В сегменте первых регистраций ввезенных подержанных автомобилей июнь отметился уникальной ситуацией: полным равенством долей между двумя главными импортными центрами страны. Львовская область и город Киев продемонстрировали одинаковый результат — по 13,59%, разойдясь в абсолютных цифрах всего на один автомобиль.

Этот паритет наглядно иллюстрирует баланс между логистическими преимуществами приграничного региона, через который проходит значительная часть европейского потока автомобилей, и высоким потребительским спросом в столице.

География импорта подержанных легковых автомобилей (июнь 2026 года)

Источник: eauto.org.ua

Второй эшелон импорта формируют Одесская и Киевская области, доля каждой из которых составляет около 6%. Остальные западные регионы, в частности Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области, образуют плотную группу с показателями около 5%, обеспечивая стабильное насыщение внутреннего рынка свежепригнанными автомобилями. Регистрационная активность в восточной части страны в этом сегменте остается низкой, поскольку местные покупатели стремятся минимизировать риски, связанные с длительной логистикой.

На рынке новых легковых автомобилей Киев вне конкуренции?

Если внутренний рынок и импорт легковых автомобилей еще сохраняют определенную децентрализацию, то сегмент новых легковых автомобилей по-прежнему демонстрирует самый высокий уровень централизации. Киев остается главным финансовым центром, на который в июне пришлось более 46% всех первичных регистраций автомобилей из автосалонов — немного больше, чем апрельские 45,83%.

Такая концентрация обусловлена не только высокой покупательной способностью частных покупателей в столице, но и расположением здесь центральных офисов крупных компаний и лизинговых операторов, которые систематически обновляют свои корпоративные автопарки.

Концентрация рынка новых легковых автомобилей (июнь 2026 года)

Источник: eauto.org.ua

Следующие позиции с огромным отрывом занимают Днепропетровская, Киевская, Львовская и Одесская области, доля которых колеблется в пределах 5–6%. В этих пяти крупнейших региональных хабах сосредоточено почти три четверти всего украинского рынка новых автомобилей. В большинстве остальных областей ежемесячные продажи новых автомобилей измеряются лишь несколькими десятками единиц, что подчеркивает глубокий разрыв в структуре регионального спроса на первичном рынке.

Региональная география рынка легковых автомобилей: итоги июня 2026 года

Июньская статистика подтверждает устойчивость сложившейся модели украинского авторынка.

«Дія» продолжает менять правила игры на внутреннем рынке: с долей более 31% всех внутренних перепродаж приложение по-прежнему опережает любой физический регион страны, оставаясь крупнейшим «авторынком» Украины.

В сегменте импорта подержанных легковых автомобилей Киев и Львов зафиксировали практически идеальный паритет: 13,59% против 13,59%, с разницей всего в один автомобиль. Это два региона с принципиально разной логикой: Львов принимает и регистрирует автомобили, Киев — потребляет. Вместе они формируют более четверти всего импорта страны.

На рынке новых автомобилей столица не просто лидирует — она доминирует: на Киев пришлось более 46% всех регистраций новых легковых автомобилей в июне. Региональная структура рынка остается прогнозируемой: внутренняя розничная торговля все активнее цифровизируется благодаря «Дії», география импорта подержанных автомобилей сохраняет баланс между логистическим западом страны и столичной дистрибуцией, а продажи новых автомобилей концентрируются в нескольких крупнейших экономических центрах Украины.

Рынок продолжает демонстрировать стабильность без резких колебаний долей: «Рынок смартфона», «Рынок хабов» на западе страны и «Рынок корпораций» в Киеве остаются тремя опорами системы, которая сохраняет жизнеспособность даже в сложных экономических условиях.