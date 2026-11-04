В Україні змінився автомобільний бестселер: хто обійшов Renault і Toyota

У жовтні на українському ринку нових легкових автомобілів змінився лідер серед моделей. Найпопулярнішим став кросовер Skoda Kodiaq, якого за місяць придбали 245 разів. Renault Duster та Volkswagen Touareg посіли друге і третє місця.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення “Укравтопрому”.

Загалом у жовтні українці придбали 4,9 тис. нових легкових автомобілів.

Skoda Kodiaq очолив рейтинг із результатом 245 авто. Renault Duster посів друге місце — 227 машин, а Volkswagen Touareg — третє з 208 реєстраціями.

До першої п’ятірки також увійшли Toyota RAV-4 із 205 проданими автомобілями та Hyundai Tucson — 159 авто.

Найпопулярніші моделі жовтня

До десятки бестселерів місяця увійшли:

Skoda Kodiaq — 245 авто; Renault Duster — 227; Volkswagen Touareg — 208; Toyota RAV-4 — 205; Hyundai Tucson — 159; Toyota Land Cruiser Prado — 139; Skoda Octavia — 134; Mazda CX-5 — 125; Volkswagen Tiguan — 123; BYD Sea Lion 06 — 115.

На десять найпопулярніших моделей припало 1 680 проданих автомобілів — понад третина всього жовтневого ринку нових легковиків.

Нагадаємо, у вересні рейтинг очолювала Toyota RAV-4 із 340 проданими авто, Renault Duster був другим із 329 машинами, а Skoda Kodiaq посідав лише третє місце із результатом 184 автомобілі. За місяць продажі Kodiaq зросли на 33%, що й дозволило моделі вийти на перше місце.