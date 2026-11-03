В Україні продажі нових авто обвалилися на третину: найпопулярніші марки

Упродовж жовтня в Україні було реалізовано 4,9 тис. нових легкових авто. Це всього на 0,4% більше відносно вересня. Водночас порівняно з жовтнем минулого року ринок скоротився на 37%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найпопулярнішою маркою місяця знову стала Toyota.

ТОП-10 марок на жовтневому ринку нових легковиків:

Toyota - 693 од.; Skoda - 569 од.; Volkswagen - 470 од.; Renault - 296 од.; Hyundai - 227 од.; BYD - 218 од.; Suzuki - 201 од.; Mazda - 189 од.; BMW - 187 од.; Mercedes-Benz - 153 од.

Титул бестселера місяця вперше здобув кросовер Skoda Kodiaq.

В "Укравтопромі" зауважують, що всього з початку року українці придбали 53,5 тис. нових легкових авто, що на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, український ринок нових легкових автомобілів у вересні продовжив скорочуватися: за місяць придбали 4881 нове авто. Продажі виявилися на 29% меншими, ніж торік, та ще на 1% скоротилися порівняно із серпнем.