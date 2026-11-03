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В Україні продажі нових авто обвалилися на третину: найпопулярніші марки
Упродовж жовтня в Україні було реалізовано 4,9 тис. нових легкових авто. Це всього на 0,4% більше відносно вересня. Водночас порівняно з жовтнем минулого року ринок скоротився на 37%.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що найпопулярнішою маркою місяця знову стала Toyota.
ТОП-10 марок на жовтневому ринку нових легковиків:
- Toyota - 693 од.;
- Skoda - 569 од.;
- Volkswagen - 470 од.;
- Renault - 296 од.;
- Hyundai - 227 од.;
- BYD - 218 од.;
- Suzuki - 201 од.;
- Mazda - 189 од.;
- BMW - 187 од.;
- Mercedes-Benz - 153 од.
Титул бестселера місяця вперше здобув кросовер Skoda Kodiaq.
В "Укравтопромі" зауважують, що всього з початку року українці придбали 53,5 тис. нових легкових авто, що на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, український ринок нових легкових автомобілів у вересні продовжив скорочуватися: за місяць придбали 4881 нове авто. Продажі виявилися на 29% меншими, ніж торік, та ще на 1% скоротилися порівняно із серпнем.