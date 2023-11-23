OpenAI совершила опасный прорыв в разработке искусственного интеллекта, – Reuters

Перед увольнением гендиректора OpenAI Сэма Альтмана несколько исследователей компании проинформировали совет директоров об открытии в сфере искусственного интеллекта, которое может угрожать человечеству. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По словам собеседников агентства, это письмо совету директоров было одной из жалоб правления, которые привели к увольнению Альтмана.

OpenAI во внутреннем сообщении для сотрудников признала существование проекта под названием Q*. Некоторые сотрудники фирмы считают, что Q* (произносится как Q-Star) может стать прорывом в разработке всеобщего искусственного интеллекта (AGI). Это автономные системы, которые превосходят людей в большинстве экономически ценных задания.

Учитывая огромные вычислительные ресурсы, новая модель способна решать определенные математические задачи. Сейчас вычисления выполняются на уровне учеников начальной школы, однако тестирование системы дало исследователям надежды на будущий успех Q*.

Как отмечает Reuters, ученые считают математику пределом развития генеративного искусственного интеллекта. Способность делать вычисления будет означать, что искусственный интеллект получит больше возможностей рассуждать как человеческий интеллект. Спецалисты по ИИ считают, что это применимо, например, к новым научным исследованиям. В отличие от калькулятора, который может производить ограниченное количество операций, AGI способен обобщать, изучать и понимать.

Источники агентства рассказали, что в своем письме к правлению исследователи отметили мастерство и потенциальную опасность искусственного интеллекта. Однако неизвестно, о каких именно проблемах идет речь. В то же время среди компьютерщиков давно существует дискуссия об опасности, которую представляют высокоинтеллектуальные машины, например, если те решат, что в их интересах уничтожение человечества.

Сэм Альтман: увольнение и возвращение в OpenAI

На днях совет директоров компании OpenAI, которая является разработчиком популярного чат-бота ChatGPT, уволил Сэма Альтмана с должности гендиректора фирмы. Правление заявило, что потеряло уверенность в способности менеджера управлять компанией, и что он "не всегда был откровенен в общении" с советом директоров.

Отставка Альтмана, являющегося одним из соучредителей OpenAI и лицом компании, произошла неожиданно. Сотни сотрудников компании пригрозили уволиться. Люди были возмущены увольнением и обеспокоены тем, как внезапная смена руководства может повлиять на предстоящую продажу акций на 86 млрд долларов.

По данным Bloomberg, возвращения менеджера на должность требовали и инвесторы, среди которых и Microsoft, параллельно нанявшая Альтмана к себе.

После такой реакции OpenAI объявила, что с Альтманом достигнуто соглашение о возвращении в компанию.