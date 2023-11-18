Гендиректора компании OpenAI, разрабатывающей ChatGPT, уволили с должности: что произошло

Совет директоров компании OpenAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, уволил Сэма Альтмана с должности председателя правления, заявив, что он потерял уверенность в его способности управлять компанией.

Об этом пишет BBC.

В опубликованном заявлении компании утверждается, что Альтман «не всегда был откровенен в общении с советом директоров, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности».

"Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI", - говорится в тексте.

Временным генеральным директором станет технический директор Мира Мурати.

По словам соучредителя OpenAI Грега Брокмана, увольнение проходило во время поспешно организованных видеоконференций Google Meet.

Один из основателей компании Брокман также был уволен из совета директоров через несколько минут.

Брокман объявил, что он оставил свою роль в компании после увольнения господина Альтмана.

"Мы вместе пережили тяжелые и прекрасные времена, достигнув так много, несмотря на все причины, по которым это казалось бы невозможным. Но, исходя из сегодняшних новостей, я увольняюсь", - написал он в соцсетях.

Он сказал, что они "все еще пытаются выяснить, что именно произошло", но утверждает, что вся драма развернулась в считанные часы.

Альтман был лицом OpenAI

Сэм Альтман является соучредителем компании OpenAI, разрабатывающей чат-бот ChatGPT. До 2018 года он был сопредседателем компании вместе с Илоном Маском, пока Маск не ушел во избежание конфликта интересов с Tesla, отмечает The Verge. Альтман стал одной из известнейших фигур в ИТ-индустрии.

Недавно Альтман заявил, что искусственный интеллект может спасти человечество от самоуничтожения, пишет Bloomberg.

"Нам нужны технологии, если мы хотим процветать в течение десятков или сотен миллионов или тысяч миллионов лет", - сказал он на дискуссии на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Альтман подчеркнул необходимость наблюдения за искусственным интеллектом и отметил, что хотя большие регуляторные изменения пока не нужны, они станут необходимыми в будущем.

Ранее Альтман призвал законодателей США регулировать искусственный интеллект. Он заявил, что следует создать новое агентство для лицензирования компаний искусственного интеллекта. Оно могло бы регулировать отрасль: в частности, выдавать и отбирать разрешения для компаний, занимающихся ИИ.