Сэм Альтман возвращается в OpenAI

Сэм Альтман вновь вступит в должность генерального директора компании OpenAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта. Он был уволен Советом директоров 17 ноября.

Об этом сообщила компания OpenAI.

Как сообщила компания, с Альтманом достигнуто "принципиальное соглашение" о возвращении в OpenAI. Кроме того, в Совет директоров вернется другой соучредитель Грег Брокман, оставивший OpenAI вслед за Альтманом.

Альтман, договорившийся о переходе в Microsoft, подтвердил возвращение в OpenAI. По словам Альтмана, теперь, после смены состава совета директоров, он возвращается в OpenAI и надеется на развитие партнерства компании с Microsoft.

Глава Microsoft Сатья Наделла, в свою очередь, заверил, что в корпорации "вдохновлены изменениями в Совете директоров OpenAI" и соглашаются с тем, что Альтман вернется на должность главы компании разработчика ChatGPT.

Увольнение Альтмана из OpenAI

Напомним, 17 ноября Совет директоров компании OpenAI уволил Сэма Альтмана с должности председателя правления, заявив, что он потерял уверенность в его способности управлять компанией.

Но уже через день после отставки Альтман общался с руководителями OpenAI об усовершенствовании структуры управления компанией, а также обсуждал с некоторыми сотрудниками фирмы, как они могут создать новую компанию.

В то же время инвесторы OpenAI, включая крупнейшего спонсора – компании Microsoft, обсуждали то, как подтолкнуть правление к возвращению Альтмана на должность гендиректора, опасаясь массового оттока талантов.

Сэм Альтман является соучредителем компании OpenAI, разрабатывающей чат-бот ChatGPT. До 2018 года он был сопредседателем компании вместе с Илоном Маском, пока Маск не ушел во избежание конфликта интересов с Tesla, отмечает The Verge. Альтман стал одной из известнейших фигур в ИТ-индустрии.