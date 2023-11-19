Керівництво погарячкувало? Звільнений гендиректор OpenAI може повернутися на посаду

Нещодавно звільнений генеральний директор OpenAI Сем Альтман обговорює можливе повернення в компанію і водночас розглядає можливість запуску нової фірми, яка займатиметься штучним інтелектом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника агентства, через день після відставки Альтман спілкувався з керівниками OpenAI про вдосконалення структури управління компанією, а також обговорював із деякими співробітниками фірми те, як вони можуть створити нову компанію. Можливість повернення менеджера постійно змінюється.

Інші джерела повідомили журналістам, що інвестори OpenAI, включно з найбільшим спонсором – компанією Microsoft, обговорюють те, як підштовхнути правління до повернення Альтмана на посаду гендиректора, побоюючись масового відтоку талантів.

У фонді Khosla Ventures, який є одним із перших спонсорів OpenAI, повідомили що бажають повернення Альтмана в OpenAI, але підтримають його "у всьому, що він робитиме далі".

Сем Альтман: звільнення

Днями рада директорів компанії OpenAI, яка є розробником популярного чатботу ChatGPT, звільнила Сема Альтмана з посади гендиректора фірми. Правління заявило, що втратило впевненість у здатності менеджера керувати компанією, і що він "не завжди був відвертим у спілкуванні" з радою директорів.

Вакантну посаду тимчасово обійматиме технічна директорка Міра Мураті.

Відставка Альтмана, який є одним із співзасновників OpenAI й обличчям компанії, відбулася неочікувано.

Як тепер пише Reuters, нинішні та колишні співробітники були обурені звільненням та стурбовані тим, як раптова зміна керівництва може вплинути на майбутній продаж акцій на 86 млрд доларів.