Руководство погорячилось? Уволенный гендиректор OpenAI может вернуться на должность

Недавно уволенный генеральный директор OpenAI Сэм Альтман обсуждает возможное возвращение в компанию и одновременно рассматривает возможность запуска новой фирмы, которая будет заниматься искусственным интеллектом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, через день после отставки Альтман общался с руководителями OpenAI об усовершенствовании структуры управления компанией, а также обсуждал с некоторыми сотрудниками фирмы, как они могут создать новую компанию. Возможность возвращения менеджера постоянно меняется.

Другие источники сообщили журналистам, что инвесторы OpenAI, включая крупнейшего спонсора – компанию Microsoft, обсуждают то, как подтолкнуть правление к возвращению Альтмана на должность гендиректора, опасаясь массового оттока талантов.

В фонде Khosla Ventures, который является одним из первых спонсоров OpenAI, сообщили, что желают возвращения Альтмана в OpenAI, но поддержат его "во всем, что он будет делать дальше".

Сэм Альтман: увольнение

На днях совет директоров компании OpenAI, являющейся разработчиком популярного чата ChatGPT, уволил Сэма Альтмана с должности гендиректора фирмы. Правление заявило, что потеряло уверенность в способности менеджера руководить компанией, и что он "не всегда был откровенен в общении" с советом директоров.

Вакантную должность будет временно занимать технический директор Мира Мурати.

Отставка Альтмана, являющегося одним из соучредителей OpenAI и лицом компании, произошла неожиданно.

Как теперь пишет Reuters, нынешние и бывшие сотрудники были возмущены увольнением и озабочены тем, как внезапная смена руководства может повлиять на предстоящую продажу акций на 86 млрд долларов.