Reddit впервые в истории получил прибыль и установил рекорд роста пользователей

Одна из крупнейших в мире платформ для обмена контентом, обсуждений и новостей Reddit впервые за почти 20-летнюю историю стала прибыльной, зафиксировав доход в 348,4 миллиона долларов и прибыль в 29,9 миллиона долларов в третьем квартале 2024 года, что на 68%. больше, чем в прошлом году.

Об этом пишет The Verge.

Хотя компания в начале года вышла на биржу с убытком в 575 миллионов долларов, за последние кварталы она сократила этот показатель, завершив последний квартал в плюсе.

Reddit также достиг нового максимума по количеству активных пользователей, которые выросли на 47% по сравнению с прошлым годом, достигнув 97,2 миллионов ежедневных посетителей. В некоторые дни платформа даже превышала 100 миллионов пользователей.

Прибыли Reddit были в значительной степени обусловлены ростом дохода от рекламы, который составил 315,1 миллиона долларов и увеличением доходов от лицензирования данных на 33,2 миллиона долларов. Компания Google и OpenAI подписали контракты с Reddit для использования его данных в обучении моделей искусственного интеллекта.

Генеральный директор Reddit Стив Хаффман объяснил, что привлечение новых пользователей произошло частично благодаря функции перевода на основе ИИ, которая теперь позволяет пользователям переводить сообщения на пяти языках.

Компания планирует дальнейшее расширение этой функции более чем на 30 стран к 2025 году. Reddit также разрабатывает улучшенную функцию поиска, чтобы сделать ее более удобной.

С начала биржевого дебюта компания подписала рекламные соглашения с профессиональными спортивными лигами и обновила функции, в частности, "Спросите меня о чем угодно" (AMA), а также защитила платформу от посторонних сканеров. Reddit активно инвестирует в новые решения, поддерживающие рост и способствовать долгосрочной доходности.

Reddit подписала контракт с неизвестной ИИ-компанией и позволит ей обучать свои модели на контенте соцсети.