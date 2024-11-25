OpenAI рассматривает разработку веб-браузера и усиливает присутствие на рынке поиска

Автор популярного ChatGPT компания OpenAI, работает над расширением своих технологий, рассматривая возможность создания веб-браузера с интегрированным чат-ботом.

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Об этом пишет Reuters.

Кроме того, компания обсуждает соглашения с ключевыми партнерами по усилению поисковых функций, сообщают источники, знакомые с проектами.

В частности, OpenAI ведет переговоры с такими игроками как Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline, с целью разработки новых поисковых продуктов. Это может усилить конкуренцию с Google, доминирующей на рынке браузеров и поиска.

Компания под руководством Сэма Альтмана уже запустила SearchGPT, а новые инициативы еще больше обострят борьбу с Google, ответившую запуском собственного генеративного чат-бота Gemini.

Это развитие вызвало беспокойство у инвесторов Alphabet, владельца Google, акции которого упали примерно на 1% во время расширенных торгов после потери 5% в четверг. Дополнительно на позиции Google влияют судебные тяжбы: Министерство юстиции США требует от компании продать браузер Chrome, чтобы избежать монополии на онлайн-поиск.

OpenAI также обсуждает использование своих технологий на устройствах Samsung, являющихся ключевым партнером Google. Кроме того, компания уже сотрудничает с Apple, поддерживая функции Apple Intelligence на новых iPhone с помощью своих технологий.

Однако запуск собственного браузера OpenAI остается на этапе обсуждения и компания пока не готова представить его рынку.

Это развитие событий свидетельствует о стремительном усилении конкуренции на рынке искусственного интеллекта, где гиганты пытаются удержать свои позиции в условиях новых вызовов.

Недавно OpenAI официально представил поисковик ChatGPT Search, встроенный в платформу ChatGPT. Новый инструмент, анонсированный 31 октября, стал эволюцией прототипа SearchGPT и теперь предлагает находить информацию онлайн в реальном времени.