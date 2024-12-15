OpenAI представила нову функцію ChatGPT: бот тепер "бачить" і "чує" в реальному часі

Компанія OpenAI анонсувала нову функцію для ChatGPT, яка розширює можливості голосового режиму. Завдяки функції Advanced Voice, чат-бот тепер може сприймати зображення, відео та реагувати на голосові команди в реальному часі.

Про це сторінці OpenAI в соцмережі Х.

Користувачі зможуть активувати камеру на своєму пристрої та демонструвати ChatGPT об’єкти чи події навколо. Це дозволить ставити питання або отримувати пояснення на основі того, що бот "бачить" у кадрі.

Під час презентації розробники показали, як це працює. На стіл поставили набір для приготування кави, а ChatGPT детально пояснив кожен етап процесу, надаючи інструкції у відповідній послідовності. Бот також відповідав на уточнювальні запитання в ході демонстрації.

Ще одна цікава можливість — ділитися екраном пристрою. Бот зможе аналізувати контент на екрані та допомагати з конкретними завданнями. Наприклад, якщо користувач відкриє месенджер, ChatGPT зможе запропонувати варіанти відповіді на повідомлення або допомогти з редагуванням тексту.

Доступність функції

Нововведення стане доступним для користувачів тарифних планів ChatGPT Plus та Pro вже наступного тижня. У сфері бізнесу та освіти функція буде впроваджена з початку 2025 року.

Розширення функціоналу ChatGPT відкриває нові можливості для застосування бота як у побутових, так і професійних задачах. Здатність реагувати на візуальні та голосові сигнали підвищує інтерактивність і зручність використання, особливо у випадках, коли потрібна швидка реакція на контекстну інформацію.

Нові можливості ChatGPT демонструють, як штучний інтелект поступово інтегрується в наше повсякденне життя, роблячи взаємодію із сучасними технологіями ще більш ефективною та природною.

Додамо, OpenAI працює над розширенням своїх технологій, розглядаючи можливість створення веб-браузера з інтегрованим чат-ботом.