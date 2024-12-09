Google представила нову ШІ-модель для прогнозування погоди, що "перевершує світові аналоги"

Команда Google DeepMind презентувала інноваційну модель штучного інтелекту для прогнозування погоди під назвою GenCast, яка, за їх словами, перевершує ENS – найкращу в світі систему середньострокового прогнозування, розроблену Європейським центром середньострокових прогнозів погоди.

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Про це пише TechCrunch.

У статті, опублікованій у журналі Nature, дослідники заявили, що GenCast показала точніші прогнози в 97,2% випадків під час порівняльного аналізу із використанням історичних даних за 2019 рік.

На відміну від попередньої моделі, яка надавала один найточніший прогноз, GenCast створює сукупність із 50 або більше можливих сценаріїв, що дозволяє краще оцінити ймовірності різних погодних умов.

Ця нова технологія дає змогу отримати не лише окремий прогноз, а й комплексне уявлення про можливі зміни погоди.

Google зазначив, що GenCast уже інтегрується в сервіси Google Search і Google Maps. Крім того, компанія планує надавати доступ до реальних і історичних прогнозів GenCast, які можуть використовуватися дослідниками та розробниками для створення власних моделей.

Цей прорив демонструє потенціал штучного інтелекту в революціонізації методів прогнозування погоди, особливо в умовах змін клімату, що робить такі прогнози ще важливішими для суспільства.

Зазначимо, що Google все активніше використовує штучний інтелект (ШІ) не лише для створення нових продуктів, а й для розробки власного програмного коду. Генеральний директор компанії Сундар Пічаї під час звіту за третій квартал 2024 року заявив, що більше чверті нового коду Google створюється ШІ та потім перевіряється інженерами компанії.