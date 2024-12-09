Google представила новую ШИ-модель для прогнозирования погоды, которая "превосходит мировые аналоги"

Команда Google DeepMind представила инновационную модель искусственного интеллекта для прогнозирования погоды под названием GenCast, которая, по их словам, превосходит ENS – лучшую в мире систему среднесрочного прогнозирования, разработанную Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды.

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Об этом пишет TechCrunch.

В статье, опубликованной в журнале Nature, исследователи заявили, что GenCast показала более точные прогнозы в 97,2% случаев при сравнительном анализе с использованием исторических данных за 2019 год.

В отличие от предыдущей модели, которая предоставляла один самый точный прогноз, GenCast создает совокупность из 50 или более возможных сценариев, что позволяет лучше оценить вероятность различных погодных условий.

Эта новая технология позволяет получить не только отдельный прогноз, но и комплексное представление о возможных изменениях погоды.

Google отметил, что GenCast уже интегрируется в сервисы Google Search и Google Maps. Кроме того, компания планирует предоставлять доступ к реальным и историческим прогнозам GenCast, которые могут использовать исследователи и разработчики для создания собственных моделей.

Этот прорыв демонстрирует потенциал искусственного интеллекта в революционизации методов прогнозирования погоды, особенно в условиях изменений климата, что делает такие прогнозы еще более важными для общества.

Отметим, что Google все активнее использует искусственный интеллект (ИИ) не только для создания новых продуктов, но и для разработки собственного программного кода. а затем проверяется инженерами компании.