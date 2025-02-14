Британская юрфирма решила ограничить использование ИИ из-за частые запросы к ChatGPT и DeepSeek

Международная юридическая фирма Hill Dickinson, нанимающая более тысячи работников по всему миру, заблокировала общий доступ к нескольким инструментам искусственного интеллекта (ИИ) после того, как обнаружила "значительный рост использования" среди своих сотрудников, пишет AI4Future.

В электронном письме, которое получила BBC, старший директор Hill Dickinson предупредил персонал об использовании ИИ-инструментов. Он заявил, что значительная часть использования не соответствовала политике компании в отношении ИИ, и в дальнейшем сотрудники смогут получить доступ к таким инструментам только по запросу.

Представитель Управления комиссара по информации (ICO) – органа, контролирующего защиту данных в Великобритании, – сообщил, что компании не должны запрещать использование ИИ в работе. Он добавил : "Поскольку ИИ предлагает людям множество возможностей для более эффективной и продуктивной работы, запрет на его использование и принуждение сотрудников к работе "в тени" не может быть решением. Вместо этого компании должны предоставлять своим сотрудникам ИИ-инструменты, которые отвечают их организационным политикам и обязательствам по защите данных".

В своем письме технический директор Hill Dickinson отметил, что за семидневный период в январе и феврале фирма зафиксировала более 32 000 обращений в популярный чат-бот ChatGPT. За то же время также было более 3000 обращений в китайский ИИ-сервис DeepSeek, который недавно был запрещен на правительственных устройствах Австралии из-за проблем с безопасностью. Также было обнаружено почти 50 000 обращений в Grammarly – инструмент для помощи в написании текстов. Впрочем, не понятно, сколько сотрудников посещали ChatGPT, DeepSeek или Grammarly, или сколько из них делали это неоднократно, поскольку каждый пользователь мог генерировать несколько обращений при использовании этих сайтов.

В письме к работникам Hill Dickinson отмечалось: "Мы отслеживаем использование ИИ-инструментов, в том числе общедоступных генеративных решений ИИ, и заметили значительный рост их использования, а также загрузку файлов в такие сервисы".

"Позитивный подход" к использованию ИИ

Hill Dickinson, которая имеет офисы в нескольких частях Англии и за рубежом, позже заявил: "Как и многие другие юридические фирмы, мы стремимся положительно использовать ИИ-инструменты для расширения наших возможностей, обеспечивая их безопасное и надлежащее использование нашими работниками и для наших клиентов". Фирма добавила, что ее политика по ИИ содержит указания, запрещающие загрузку клиентской информации и требующие от сотрудников проверять точность ответов крупных языковых моделей. Это должно гарантировать, что использование ИИ "останется безопасным, надежным и эффективным".

Теперь доступ к ИИ-инструментам возможен только по запросу. Известно, что некоторые запросы были получены и одобрены. Генеральный директор Law Society of England and Wales (Юридическое общество Англии и Уэльса) Иан Джеффери сказал, что ИИ "может значительно улучшить нашу работу". Он добавил, что ИИ-инструменты "требуют человеческого контроля", а организация будет поддерживать юридическое сообщество и общество "в процессе адаптации к новому цифровому миру и обеспечения справедливости, равенства и доступности правосудия для всех".

Представитель Управления регулирования адвокатов (Solicitors Regulation Authority), которое контролирует работу юристов в Англии и Уэльсе, отметил , что несмотря на растущий интерес к новым технологиям, во всех секторах Великобритании остается нехватка цифровых навыков. " Это может представлять риск для фирм и клиентов, если юристы не будут понимать в полной мере внедряемые ими технологии" , — добавил он.

Согласно опросу 500 британских юристов, проведенным поставщиком юридического программного обеспечения Clio в сентябре, 62% ожидали увеличения использования ИИ в течение следующих 12 месяцев. Опрос показал, что юридические фирмы по всей Великобритании используют технологию для выполнения таких задач, как составление документов, анализ и проверка контрактов и юридические исследования. Представитель Департамента науки, инноваций и технологий описал ИИ как "технологический прорыв", который "освободит работников от рутинных задач и откроет перед ними более значимые возможности". Он сообщил: "Мы стремимся разработать законодательство, которое позволит нам безопасно реализовать огромные преимущества ИИ. Мы ведем широкие консультации и вскоре запустим публичные обсуждения, чтобы гарантировать, что наш подход эффективно учитывает скорую эволюцию этой технологии".