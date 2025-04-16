Пользователи Gemini Advanced теперь могут создавать видео с помощью Veo 2

Теперь подписчики Gemini Advanced могут генерировать и обмениваться видео, используя передовую модель Veo 2. При этом установлено ограничение на количество создаваемых видео в месяц.

Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.

В сообщении отмечается, что для создания видео пользователям необходимо выбрать Veo 2 в выпадающем списке моделей Gemini.

Также установлен месячный лимит на количество видео, которые пользователь может создать. В период окончания лимита пользователь будет проинформирован о дальнейшей возможности пользоваться этой функцией.

Указано, что подписчики Gemini Advanced смогут генерировать видео как в веб-версии, так и на мобильных устройствах по всему миру, начиная с сегодняшнего дня и в течение следующих нескольких недель.

Google инвестирует $1 миллиард в искусственный интеллект

Google уже вложил дополнительные $1 миллиард в стартап Anthropic. Эта инвестиция является частью более широкой стратегии поискового гиганта, направленной на удержание лидерских позиций в разработке генеративных моделей ИИ. Anthropic основан в 2021 году группой бывших сотрудников OpenAI, специализирующихся на создании безопасных и передовых систем ИИ. Самый известный продукт компании – серия моделей Claude, соревнующихся с GPT-4 от OpenAI.

Инвестиция Google в $1 миллиард совпала с ожидаемым привлечением еще $2 миллиардов от других венчурных инвесторов, таких как Lightspeed Venture Partners. Это может увеличить отметку Anthropic до $60 миллиардов.

Напомним, Google планирует в течение года заменить Google Assistant на Gemini, за исключением устройств, работающих на устаревших версиях Android. Gemini придет на замену Google Assistant, запущенный в 2016 году, после года его развития и обновлений.