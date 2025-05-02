Google запускает ШИ-подкасты на украинском

Google расширяет функциональность своего инструмента NotebookLM, добавив поддержку украинского языка в функции Audio Overviews — искусственного интеллекта, который превращает текстовые материалы в аудиоформат, подобный подкастам.

Теперь пользователи могут создавать и слушать разговоры с ИИ-ведущими на родном языке, пишет The Verge.

Audio Overviews поддерживает более 50 языков мира, включая украинский, и доступна в более чем 200 странах. С помощью этого инструмента пользователи могут преобразовывать свои тексты, заметки или исследования в динамические аудио-разговоры, используя Google Docs, а также интеграцию с ШИ-моделью Gemini.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно войти в NotebookLM, открыть настройки в правом верхнем углу и выбрать украинский язык в разделе "Output Language".

В Google отмечают, что это лишь первый шаг в развитии этой функции и компания планирует совершенствовать ее на основе отзывов пользователей. С начала запуска Audio Overviews в 2023 году функцию постоянно расширяли — в частности, добавили возможность взаимодействия с ШИ-ведущими и настройки поведения в разговоре.

Добавим, что подписчики Gemini Advanced могут генерировать и обмениваться видео, используя передовую модель Veo 2. При этом установлены ограничения на месячное количество создаваемых видео.