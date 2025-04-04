Керівниця досліджень Meta йде з компанії, попри зростаючу гонку за ШІ та мільярдні інвестиції

Голова досліджень у сфері штучного інтелекту Meta Жоель Піно залишає компанію в той момент, коли технологічний гігант інвестує мільярди у розвиток штучного інтелекту, намагаючись не відставати від конкурентів.

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Про це пише AI4Future.

Про своє рішення вона оголосила про це у вівторок, 1 квітня.

"Сьогодні, коли світ зазнає значних змін, коли гонка за штучним інтелектом набирає обертів, а Meta готується до наступного етапу, настав час створити простір для інших, щоб вони могли продовжити цю роботу", — пояснила Піно.

За її словами, вона буде підтримувати компанію, "знаючи, що у вас є все необхідне, щоб створити найкращі системи ШІ у світі.

Піно приєдналася до компанії у 2017 році та обіймала посаду віцепрезидента з досліджень у сфері ШІ, а також керувала групою фундаментальних досліджень Meta у цій галузі. Її останній робочий день – 30 травня.

Нагадаємо, Марк Цукерберг оголосив про плани Meta замінити інженерів середнього рівня на ШІ цього року. Він сміливо передбачив, що до 2025 року штучний інтелект досягне рівня, коли зможе програмувати на рівні інженерів середнього рівня.