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Руководитель исследований Meta уходит из компании, несмотря на растущую гонку за ИИ и миллиардные инвестиции
Глава исследований в области искусственного интеллекта Meta Жоэль Пино покидает компанию в тот момент, когда технологический гигант инвестирует миллиарды в развитие искусственного интеллекта, стараясь не отставать от конкурентов.
Об этом пишет AI4Future.
О своем решении она объявила об этом во вторник, 1 апреля.
"Сегодня, когда мир претерпевает значительные изменения, когда гонка по искусственному интеллекту набирает обороты, а Meta готовится к следующему этапу, пора создать пространство для других, чтобы они могли продолжить эту работу", — пояснила Пино.
По ее словам, она будет поддерживать компанию, зная, что у вас есть все необходимое, чтобы создать лучшие системы ИИ в мире.
Пино присоединилась к компании в 2017 году и занимала должность вице-президента по исследованиям в сфере ИИ, а также руководила группой фундаментальных исследований Meta в этой области. Ее последний рабочий день – 30 мая.
Напомним, Марк Цукерберг объявил о планах Meta заменить инженеров среднего уровня на ИИ в этом году . Он смело предположил, что к 2025 году искусственный интеллект достигнет уровня, когда сможет программировать на уровне инженеров среднего уровня .