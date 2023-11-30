Угода з продажу ресторану "Щекавиця" на київському Подолі зірвалася

Аукціон від 1 листопада у системі “Прозорро.Продажі” з продажу будівлі ресторану “Щекавиця” на Подолі в Києві, яка перебуває на балансі банку “Січ”, визнано таким, що не відбувся.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це свідчать дані на сторінці аукціону в системі. Їхнім переможцем було визначено ТОВ "Мультілогістик А+", яке запропонувало за лот 15,522 мільйона гривень. Єдиний його конкурент - ТОВ "Депт Фінанс" - запропонувало 15,25 мільйона гривень. Натомість згідно з оновленими 29 листопада даними, ТОВ "Мультілогістик А+" зрештою було дискваліфіковано як учасника торгів.

Зазначаний аукціон, що пройшов за англійською моделлю, був вже 17-ю спробою продати ресторан. Уперше ж його було виставлено на продаж ще 1 березня: тоді за заклад просили вчетверо більше - 60,8 мільйона гривень.

Окрім приміщення ресторану, до складу лоту було включено майже 3,4 тисячі основних засобів - від столів і стільців до тарілок і столових приборів, а також торговельна марка Schekavica.

Нагадаємо, що ресторан "Щекавиця", що спеціалізувався на українській кухні, розташований на вулиці Костянтинівській, 46-52, на розі з Юрківською. Загальна площа об'єкту складає 884,7 квадратних метра.

Сам банк "Січ" було визнано неплатоспроможним у серпні 2022 року. Згодом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку і навіть неодноразово продовжував його терміни.

Повідомлялося про зацікавленість принаймні п'яти інвесторів, але на початку жовтня 2022 року НБУ все ж вирішив фінустанову ліквідувати, оскільки жоден потенційний інвестор так заявку і не оформив.

Наразі ФГВ намагається продати, зокрема, центральний офіс банку "Січ". Останній аукціон щодо цього об'єкту, який мав відбутися 1 грудня, 30 листопада було заздалегідь визнано таким, що не відбувся. Жоден учасник не подав заявки попри зниження стартової ціни до 107,8 мільйона гривень. У листопаді ФГВ виставляв його за ціною майже в півтора рази більшою.