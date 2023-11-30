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Угода з продажу ресторану "Щекавиця" на київському Подолі зірвалася
Аукціон від 1 листопада у системі “Прозорро.Продажі” з продажу будівлі ресторану “Щекавиця” на Подолі в Києві, яка перебуває на балансі банку “Січ”, визнано таким, що не відбувся.
Про це свідчать дані на сторінці аукціону в системі. Їхнім переможцем було визначено ТОВ "Мультілогістик А+", яке запропонувало за лот 15,522 мільйона гривень. Єдиний його конкурент - ТОВ "Депт Фінанс" - запропонувало 15,25 мільйона гривень. Натомість згідно з оновленими 29 листопада даними, ТОВ "Мультілогістик А+" зрештою було дискваліфіковано як учасника торгів.
Зазначаний аукціон, що пройшов за англійською моделлю, був вже 17-ю спробою продати ресторан. Уперше ж його було виставлено на продаж ще 1 березня: тоді за заклад просили вчетверо більше - 60,8 мільйона гривень.
Окрім приміщення ресторану, до складу лоту було включено майже 3,4 тисячі основних засобів - від столів і стільців до тарілок і столових приборів, а також торговельна марка Schekavica.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нагадаємо, що ресторан "Щекавиця", що спеціалізувався на українській кухні, розташований на вулиці Костянтинівській, 46-52, на розі з Юрківською. Загальна площа об'єкту складає 884,7 квадратних метра.
Сам банк "Січ" було визнано неплатоспроможним у серпні 2022 року. Згодом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку і навіть неодноразово продовжував його терміни.
Повідомлялося про зацікавленість принаймні п'яти інвесторів, але на початку жовтня 2022 року НБУ все ж вирішив фінустанову ліквідувати, оскільки жоден потенційний інвестор так заявку і не оформив.
Наразі ФГВ намагається продати, зокрема, центральний офіс банку "Січ". Останній аукціон щодо цього об'єкту, який мав відбутися 1 грудня, 30 листопада було заздалегідь визнано таким, що не відбувся. Жоден учасник не подав заявки попри зниження стартової ціни до 107,8 мільйона гривень. У листопаді ФГВ виставляв його за ціною майже в півтора рази більшою.