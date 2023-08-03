В Києві продають центральний офіс банку "Січ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно виставив на аукціон системі "Прозорро.Продажі" приміщення головного офісу банку "Січ" у центрі Києва. Як ідеться в повідомленні фонду, торги мають відбутися 16 серпня за "англійською" моделлю (з підвищенням ставок).

Колишній головний офіс фінустанови загальною площею понад 2,5 тисячі квадратних метрів займає 1-4 поверхи 22-поверхового будинку преміум-класу у Несторівському провулку, 6 в Шевченківському районі столиці.

"Об’єкт має фасадне розташування. Поруч – інтенсивні транспортні та пішохідні потоки, якісна розвинена інфраструктура: торговельний центр, різноманітні кафе та ресторани, магазини, відділення банків тощо. Поблизу знаходяться Львівська площа, Пейзажна алея, у пішій доступності – станція метро "Золоті ворота", - йдеться в описі.

Також до складу цього лоту (№G22N024561) включено майже 5 тисяч одиниць основних засобів банку. Початкова ціна лоту складає 154 мільйона гривень. Заявки на участь у торгах приймаються до 20:00 15 серпня. Зазначимо при цьому, що раніше цей лот вже виставлявся на аукціон 10 липня з тією ж стартовою ціною, але той не відбувся.

Напередодні ж ФГВ також повторно виставив на продаж кредит банку "Січ" із заставою у вигляді птахофабрики. Загальна заборгованість за договорами складає 59,2 мільйона гривень. Відповідно, ця ж сума є початковою ціною лоту №GL16N024466.

Виробничі приміщення з обладнанням для вирощування птиці розташовано в селищі Березна Чернігівської області. Раніше цей лот вже декілька разів, зокрема у червні, виставляли на продаж, але марно.

Торги відбудуться 14 серпня за "голландською" моделлю аукціону, яка передбачає поетапне зниження ціни, поки один з учасників не зупинить його: тоді учасники мають запропонувати свою вищу ціну. Участь в аукціонах традиційно можуть брати як юридичні, так і фізичні особи, крім осіб, пов’язаних з Росією.

Нагадаємо, що банк "Січ" було визнано неплатоспроможним у серпні 2022 року. Причиною називалося невиконання банком у встановлений строк своїх зобов’язань перед Національним банком України за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

Згодом ФГВ оголосив конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку і навіть неодноразово продовжував його терміни. Повідомлялося про зацікавленість принаймні п'яти інвесторів, але на початку жовтня НБУ все ж вирішив фінустанову ліквідувати, оскільки жоден потенційний інвестор так заявку і не оформив.