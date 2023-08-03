В Киеве продают центральный офис банка "Сич"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставил на аукцион системе "Прозорро.Продажи" помещение головного офиса банка "Сич" в центре Киева. Как говорится в сообщении фонда, торги должны пройти 16 августа по "английской" модели (с повышением ставок).

Бывший головной офис финучреждения общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров занимает 1-4 этажа 22-этажного дома премиум-класса в Несторовском переулке, 6 в Шевченковском районе столицы.

"Объект имеет фасадное расположение. Рядом – интенсивные транспортные и пешеходные потоки, качественная развитая инфраструктура: торговый центр, разнообразные кафе и рестораны, магазины, отделения банков и так далее. Рядом находятся Львовская площадь, Пейзажная аллея, в пешей доступности – станция метро "Золотые ворота", - говорится в описании.

Также в состав этого лота (№G22N024561) включено почти 5 тысяч единиц основных средств банка. Начальная цена лота составляет 154 миллиона гривен. Заявки на участие в торгах принимаются до 20:00 15 августа. Отметим, что ранее этот лот уже выставлялся на аукцион 10 июля с той же стартовой ценой, однако тот не состоялся.

Накануне ФГВ также повторно выставил на продажу кредит банка "Сич" с залогом в виде птицефабрики. Общая задолженность по договорам составляет 59,2 миллиона гривен. Соответственно, эта же сумма является начальной ценой лота №GL16N024466.

Производственные помещения с оборудованием для выращивания птицы находятся в поселке Березна Черниговской области. Ранее этот лот уже несколько раз, в том числе в июне, выставляли на продажу, но тщетно.

Торги состоятся 14 августа по "голландской" модели аукциона, предусматривающей поэтапное снижение цены, пока один из участников не остановит его: тогда участники должны предложить свою более высокую цену. Участие в аукционах традиционно могут принимать как юридические, так и физические лица, кроме лиц, связанных с Россией.

Напомним, что банк "Сич" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Причиной называлось невыполнение банком в установленный срок своих обязательств перед Национальным банком Украины по кредиту рефинансирования из-за недостаточности средств.

Впоследствии ФГВ объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал его сроки. Сообщалось о заинтересованности по крайней мере пяти инвесторов, однако в начале октября НБУ все же решил финучреждение ликвидировать, поскольку ни один потенциальный инвестор так заявку и не оформил.