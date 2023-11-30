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Продажа ресторана "Щекавица" на киевском Подоле сорвалась
Аукцион от 1 ноября в системе “Прозорро.Продажи” по продаже здания ресторана “Щекавица” на Подоле в Киеве, находящегося на балансе банка “Сич”, признан несостоявшимся.
Об этом свидетельствуют данные на странице аукциона в системе. Их победителем было определено ООО "Мультилогистик А+", предложившее за лот 15,522 миллиона гривен. Единственный его конкурент – ООО "Депт Финанс" – предложило 15,25 миллиона гривен. В соответствии же с обновленными 29 ноября данными, ООО "Мультилогистик А+" в итоге было дисквалифицировано как участник торгов.
Указанный аукцион, прошедший по английской модели, был уже 17-й попыткой продать ресторан. Впервые он был выставлен на продажу еще 1 марта: тогда за заведение просили вчетверо больше - 60,8 миллиона гривен.
Кроме помещения ресторана, в состав лота было включено почти 3,4 тысячи основных средств - от столов и стульев до тарелок и столовых приборов, а также торговая марка Schekavica.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, что ресторан "Щекавица", специализировавшийся на украинской кухне, расположен на улице Константиновской, 46-52, на углу Юрковской. Общая площадь объекта составляет 884,7 квадратных метра.
Сам же банк "Сич" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал его сроки.
Сообщалось о заинтересованности по крайней мере пяти инвесторов, однако в начале октября 2022 года НБУ все же решил финучреждение ликвидировать, поскольку ни один потенциальный инвестор так заявку и не оформил.
Сейчас ФГВ пытается продать, в частности, центральный офис банка "Сич". Последний аукцион по этому объекту, который должен был состояться 1 декабря, 30 ноября был заранее признан несостоявшимся. Ни один участник не подал заявки, несмотря на снижение стартовой цены до 107,8 миллиона гривен. В ноябре ФГВ выставлял его по цене почти в полтора раза больше.