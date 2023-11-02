В Киеве с 17-й попытки продали ресторан "Щекавица" на Подоле

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 1 ноября продал на аукционе в системе "Прозорро.Продажи" здание ресторана "Щекавица" на Подоле в Киеве, находящийся на балансе банка "Сич". Об этом говорится в сообщении фонда.

В частности, ООО "Финансовая компания "Депт Финанс" предложило 15,25 миллиона гривен, а ООО "Мультилогистик А+", которое, соответственно, оказалось победителем, - 15,522 миллиона гривен. При этом стартовая цена была лишь немногим меньше - 15,228 миллиона гривен.

Аукцион прошел по английской модели. Участие в торгах приняли только упомянутые двое участников. Это была 17-я попытка продать этот актив. Впервые он был выставлен на продажу еще 1 марта: тогда за ресторан просили вчетверо больше - 60,8 миллиона гривен.

Кроме помещения ресторана, в состав лота №G22N025115 также было включено почти 3,4 тысячи основных средств - от столов и стульев до тарелок и столовых приборов, а также торговая марка Schekavica.

На сегодняшний день ожидается перечисление средств за лот, после чего станет возможным подписание договора купли-продажи и закрытие сделки. Деньги пойдут на расчеты с кредиторами банка "Сич".

Напомним, что ресторан "Щекавица", специализировавшийся на украинской кухне, расположен на улице Константиновской, 46-52, на углу Юрковской. Общая площадь объекта составляет 884,7 квадратных метра.

Сам банк "Сич" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии ФГВ объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал его сроки. Сообщалось о заинтересованности по крайней мере пяти инвесторов, но в начале октября 2022 года НБУ все же решил финучреждение ликвидировать, поскольку ни один потенциальный инвестор так заявку и не оформил.

Сейчас ФГВ пытается продать, в частности, центральный офис банка "Сич". Стартовая цена объекта составляет 154 миллиона гривен. Очередная попытка провести аукцион должна состояться 10 ноября.