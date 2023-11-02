У Києві з 17-ї спроби продали ресторан "Щекавиця" на Подолі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 1 листопада продав на аукціоні у системі "Прозорро.Продажі" будівлю ресторану "Щекавиця" на Подолі в Києві, що перебуває на балансі банку "Січ". Про це йдеться у повідомленні фонду.

Зокрема, ТОВ "Фінансова компанія "Депт Фінанс" запропонувало 15,25 мільйона гривень, а ТОВ "Мультілогістик А+", яке, відповідно, виявилося переможцем, - 15,522 мільйона гривень. Натомість стартова ціна була лиш трохи меншою - 15,228 мільйона гривень.

Аукціон відбувся за англійською моделлю. Участь у торгах взяли лише згадані двоє учасників. Це була 17-а спроба продати цей актив. Уперше ж його було виставлено на продаж ще 1 березня: тоді за ресторан просили вчетверо більше - 60,8 мільйона гривень.

Окрім приміщення ресторану, до складу лоту №G22N025115 також було включено майже 3,4 тисячі основних засобів - від столів та стільців і до тарілок та столових приборів, а також торговельна марка Schekavica.

На сьогодні очікується перерахування коштів за лот, після чого буде можливе підписання договору купівлі-продажу та закриття угоди. Гроші підуть на розрахунки з кредиторами банку "Січ".

Нагадаємо, що ресторан "Щекавиця", що спеціалізувався на українській кухні, розташований на вулиці Костянтинівській, 46-52, на розі з Юрківською. Загальна площа об'єкту складає 884,7 квадратних метра.

Сам банк "Січ" було визнано неплатоспроможним у серпні 2022 року. Згодом ФГВ оголосив конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку і навіть неодноразово продовжував його терміни. Повідомлялося про зацікавленість принаймні п'яти інвесторів, але на початку жовтня 2022 року НБУ все ж вирішив фінустанову ліквідувати, оскільки жоден потенційний інвестор так заявку і не оформив.

Наразі ФГВ намагається продати, зокрема, центральний офіс банку "Січ". Стартова ціна об'єкту складає 154 мільйона гривень. Чергова спроба провести аукціон має відбутися 10 листопада.