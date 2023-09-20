ФГВФО продав кредити екс-Сбербанку з двома СЕС у заставі, виручивши найбільшу суму за півтора роки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив продаж права вимоги за кредитними договорами з МР Банком (колишнім Сбербанком), у забезпечення за якими оформлено дві електростанції на сонячних батареях на півдні України з супутнім виробничим обладнанням.

Як зазначається в повідомленні фонду, за відповідний лот GL18N024611, проданий на аукціоні 14 вересня, переможець аукціону перерахував усю суму. Договір купівлі-продажу активів підписано.

Переможцем торгів стало ТОВ "Аванте Фінанс", а ціна продажу склала 683 мільйона гривень. На сьогодні це найбільша сума за останні майже півтора роки, відколи після повномасштабного вторгнення Росії ФГВ відновив свої аукціони.

Це була дев'ята спроба продати актив. Здійснена вона була за "голландською" моделлю, коли учасники знижують свої пропозиції, допоки зниження не зупинить один з учасників, після чого ставки знову можуть зростати.

Втім, загальна заборгованість за кредитами, і відповідно стартова ціна лоту на останньому аукціоні, склала 3,415 мільярда гривень. Нагадаємо, що вперше лот спробували продати за "англійською" моделлю ще в квітні, але досі торги проходили безуспішно.

У забезпечення за кредитами МР Банку передано одну сонячну електростанцію загальною площею 567,8 квадратних метра у Кілії Одеської області та ще одну загальною площею 529,3 квадратних метра на території колишньої Таборівської сільради у Вознесенському районі Миколаївської області.

Нагадаємо, що сума, виручена за цей лот, більша за 620 мільйонів гривень, за які нещодавно птахоплемзаводу "Коробівський" (Черкаська область) було продано торговельно-розважальний центр "Магелан" у Києві.

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